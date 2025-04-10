Глава Следкома лично взялся за дело о пенсионерке, упавшей в колодец в Приморье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело, возбужденное после того, как пенсионерка в приморском селе Жариково упала в колодец, получила травмы и просидела там всю ночь.
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