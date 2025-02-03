Карданахишвили, Мотовилов, Лопатин, Далтон и Фрэйзер – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 27 января-2 февраля вошли Антон Карданахишвили («Самара»), Григорий Мотовилов («Астана»), Андрей Лопатин (УНИКС), Хэйден Далтон («Уралмаш») и Трент Фрэйзер («Зенит»).
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