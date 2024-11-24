На Украине задержали блогера, который предупреждал о последствиях удара «Орешника»

КИЕВ, 24 ноября, ФедералПресс. Украинская служба безопасности нагрянула к блогеру и химику Глебу Репичу, который рассказал в телеэфире о последствиях российского удара ракетой «Орешник» по территории Украины.
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