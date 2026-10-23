Один человек погиб в результате удара со стороны Украины по Белгородской области. Ещё восемь получили ранения, об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
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