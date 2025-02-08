К 80-летию Победы на деньги Украины армянские неонацисты снесут памятник героям войны

Георгий Корнев

Ребята проводят свои акции со стилизованными под фашистские флаги, движение призывает к созданию могущественной Армении, которая вернёт себе Арцах. Ха тире ха тире ха!!! Да Пашинян ещё Баку не мало территорий сдаст. И приграничные сёла, и Занзегурский коридор.