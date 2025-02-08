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К 80-летию Победы на деньги Украины армянские неонацисты снесут памятник героям войны

К 80-летию Победы на деньги Украины армянские неонацисты снесут памятник героям войны

БлокнотРУ В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Армении, стране, которая была частью Советского Союза, чьи предки вместе с остальными народами СССР сражались против фашизма, происходит вопиющая ситуация.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Ребята проводят свои акции со стилизованными под фашистские флаги, движение призывает к созданию могущественной Армении, которая вернёт себе Арцах. Ха тире ха тире ха!!! Да Пашинян ещё Баку не мало территорий сдаст. И приграничные сёла, и Занзегурский коридор.
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1 час.
Sergey
не благодарные, наглые твари!
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1 час.
Азохен вей товарищи бояре
Ожидаемо, вовсе не сюрприз.
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1 час.
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