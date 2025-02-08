К 80-летию Победы на деньги Украины армянские неонацисты снесут памятник героям войны

БлокнотРУ В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Армении, стране, которая была частью Советского Союза, чьи предки вместе с остальными народами СССР сражались против фашизма, происходит вопиющая ситуация.
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