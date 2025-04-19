Эксперт рассказал об особенностях ремонта в «однушке» в монолитной новостройке

Ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м в монолитной новостройке может потребовать от 1,3 млн до 3 млн рублей, включая материалы и работы, считает эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.