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Эксперт рассказал об особенностях ремонта в «однушке» в монолитной новостройке

Эксперт рассказал об особенностях ремонта в «однушке» в монолитной новостройке

Ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м в монолитной новостройке может потребовать от 1,3 млн до 3 млн рублей, включая материалы и работы, считает эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

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