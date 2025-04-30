Елена Дмитриевна медленно подошла к своему подъезду и села отдышаться. Совсем старая стала. И ноги уже не те, что несколько лет назад.
Защитник
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Елена Дмитриевна медленно подошла к своему подъезду и села отдышаться. Совсем старая стала. И ноги уже не те, что несколько лет назад.
Свежие комментарии