За организацию незаконной миграции грозит конфискация имущества

В Госдуме продолжается работа над ужесточением законов, связанных с миграционной политикой в России. Стало известно о расширении статьи о конфискации, которая теперь будет доступна и за организацию незаконной миграции.
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