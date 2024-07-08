Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Мужчин надо воспитывать что бы они были заинтересованы   создавать семьи, а то женщины рожают, а потом одни воспитыва...Убыль населения Р...
  • Eduard
    Нет ничего элегантние &quot;пинка&quot; под зад!NYT: Спонсоры дем...
  • tsan tsan
    Начались адвокатские выкрутасы и заморочки ! Что мешало Петрову подать  подобное заявление , когда он был на свободе ?Аграновский: раск...

За организацию незаконной миграции грозит конфискация имущества

За организацию незаконной миграции грозит конфискация имущества

В Госдуме продолжается работа над ужесточением законов, связанных с миграционной политикой в России. Стало известно о расширении статьи о конфискации, которая теперь будет доступна и за организацию незаконной миграции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
кто главный лоббист этой крайне вредной миграции ???
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх