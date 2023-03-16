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Белый дом: США готовы помогать Украине минимум до сентября

Белый дом: США готовы помогать Украине минимум до сентября

Вашингтон готов предоставлять Киеву все необходимое вооружение до конца сентября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

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