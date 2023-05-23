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СК по Московской области возбудил дело после смерти четверых рабочих в Мытищах

Четверо рабочих погибли в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома в Мытищах. Предварительно, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия необходимых при осуществлении работ индивидуальных средств защиты.

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