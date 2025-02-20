Научная инвентаризация экосистем поможет защитить природу Москвы – эксперт

Сохранение и развитие зеленого фонда столицы требует комплексного подхода. Новое законодательство об особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) позволит решать проблемы сохранения уникальных экосистем, учитывая при этом текущее развитие Москвы и современные жизненные реалии.
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