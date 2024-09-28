«Гипертонической болезнью страдают все люди»

У россиян крайне низкая настороженность к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые остаются одной из ведущих причин смертности в РФ и в мире, рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, академик РАН Григорий Ройтберг.
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