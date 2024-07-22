Как армии Конева сокрушили немецкую группу армий «Северная Украина»

80 лет Львовско-Сандомирской операции Красной Армии. Войска Конева завершили освобождение всей территории Украинской ССР и разгромили группу армий «Северная Украина», расколов германский фронт на Востоке на две части.
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