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Военное обозрение

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Как армии Конева сокрушили немецкую группу армий «Северная Украина»

Как армии Конева сокрушили немецкую группу армий «Северная Украина»

80 лет Львовско-Сандомирской операции Красной Армии. Войска Конева завершили освобождение всей территории Украинской ССР и разгромили группу армий «Северная Украина», расколов германский фронт на Востоке на две части.

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