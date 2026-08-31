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Царьград

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Камера на концерте Басты спровоцировала сенсацию в соцсетях

Камера на концерте Басты спровоцировала сенсацию в соцсетях

Во время концерта Басты в "Лужниках" камера поцелуев вывела в эфир пару зрителей, однако мужчина отказался целовать спутницу.

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