Библиотека Свердловской области отметит 100–летие образования Республики Северная Осетия - Алания

В рамках празднования 100-летия Республики Северная Осетия - Алания Свердловская областная межнациональная библиотека организовала ряд мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия региона.
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