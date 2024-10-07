Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Вот, СУЧОК! ХОРОШО ЕГО ХОХЛЯЦКАЯ ПРОПАГАНДА ОБРАБОТАЛА...Ветеран ВОВ в Орл...
  • Eduard
    Причем именно США,орут про запрещение Смертной казни.Их лицемерие и вранье достало всех!Захарова после сл...
  • Модест
    Хищные рыбы сожрали жертв ЕГЭ прямо вместе с дерьмом. Биологию в современной российской школе совсем отменили? Ну дав...На Камчатке выпус...

«Коммерсантъ»: У россиян упал спрос на зарубежную недвижимость

«Коммерсантъ»: У россиян упал спрос на зарубежную недвижимость

В 2024 году спрос на зарубежную недвижимость среди россиян значительно снизился. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», в третьем квартале 2024 года число запросов на покупку жилья за границей от российских граждан сократилось на 40%, а всех русскоязычных запросов — на 25%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх