«Коммерсантъ»: У россиян упал спрос на зарубежную недвижимость

В 2024 году спрос на зарубежную недвижимость среди россиян значительно снизился. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», в третьем квартале 2024 года число запросов на покупку жилья за границей от российских граждан сократилось на 40%, а всех русскоязычных запросов — на 25%.