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Зеленский не оставил выбора: дай Бог, не будет хуже прошлой зимы – экс-министр ЖКХ Украины

Зеленский не оставил выбора: дай Бог, не будет хуже прошлой зимы – экс-министр ЖКХ Украины

Зе-шайка уже предприняла всё, чтобы зимой вся ответственность за отсутствие тепла, электричества и воды легла на местные власти.

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