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Crude Oil – Bearish Wolfe Wave Setup - 2 hours time frame

Crude Oil – Bearish Wolfe Wave Setup - 2 hours time frame

Crude Oil – Bearish Wolfe Wave Setup - 2 hours time frame Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! shiva560060 The chart appears to be forming a **bearish Wolfe Wave**, with price completing/approaching **Point 5 near the 8,700–8,900 zone**, which is also close to the upper trendline resistance.

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