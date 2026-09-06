Crude Oil – Bearish Wolfe Wave Setup - 2 hours time frame Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! shiva560060 The chart appears to be forming a **bearish Wolfe Wave**, with price completing/approaching **Point 5 near the 8,700–8,900 zone**, which is also close to the upper trendline resistance.
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