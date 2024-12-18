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Здание бывшего кинотеатра «Глобус» в Петербурге ждёт реставрация

Здание бывшего кинотеатра «Глобус» в Петербурге ждёт реставрация

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), инспекция выдала разрешение на установку строительных лесов, размещение материалов и оборудования в рамках капитального ремонта здания шахматно-шашечного павильона в Московском парке Победы.

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