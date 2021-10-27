Украина призвала «Газпром» подписать контракт «хоть сегодня», но Москва молчит

Украинские власти готовы уже сегодня заключить контракт с «Газпромом» о транзите газа в Европу, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
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