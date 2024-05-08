Белоусов: РФ может обогнать Японию по росту ВВП к 2030 году

При нынешних параметрах макропрогноза у РФ есть возможность обогнать к 2030 году Японию по росту валового внутреннего продукта, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда российского правительства Андрея Белоусова.
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