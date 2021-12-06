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Бывшего начальника УМВД России по Камчатскому краю будут судить за передачу взятки в особо крупном размере

Бывшего начальника УМВД России по Камчатскому краю будут судить за передачу взятки в особо крупном размере

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о посредничестве в получении взятки бывшим начальником УМВД России по Камчатскому краю, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.

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