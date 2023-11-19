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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девушка Кевина Портера утверждает, что она «упала и ударилась головой» после того, как баскетболист «неожиданно разбудил ее». Она обвиняет полицию в навязывании «ложной версии»

Бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик заявила, что полиция продолжает навязывать «ложную версию», несмотря на то, что она неоднократно отрицала, что Кевин Портер напал на нее.

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