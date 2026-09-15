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Малину осенью подкармливаю иначе: что дать кустам в сентябре, чтобы не спровоцировать ненужный рост

Малину осенью подкармливаю иначе: что дать кустам в сентябре, чтобы не спровоцировать ненужный рост

К началу сентября побеги малины выглядят отмершими, но растение все еще «работает». Корневая система накапливает питательные вещества, побеги созревают, а куст готовится к периоду покоя и плодоношению следующего года.

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