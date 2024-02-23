Воспитанники нашего дошкольного учреждения образования очень любят посещать музыкальные занятия. Там всегда можно проявить свой талант, выучить новые песни, которые с удовольствием дома споют родителям, изучить новые танцевальные движения и сочинить свою волшебную мелодию .