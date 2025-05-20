Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен сенатором Совфеда

Указ подписал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.фото: kremlin.ruГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о наделении полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова.
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