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Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен сенатором Совфеда

Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен сенатором Совфеда

Указ подписал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.фото: kremlin.ruГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о наделении полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова.

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