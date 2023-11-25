Директор Музея войск ПВО назвал сказками угрозы Украины подорвать Крымский мост

Угрозы украинских властей подорвать Крымский мост являются блефом и сказками. Такое заявление сделал директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов, сообщила газета "Известия".
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