Перемирие с Россией – «худший сценарий для Украины». Об этом в интервью «Лиге» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».