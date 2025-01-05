Трупы «жирных» нациков ВСУ вывозят грузовиками: Карта специальной военной операции на Украине на 5 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий проясняет, что происходит на разных участках фронта Украины.
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