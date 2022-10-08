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В Крыму рассказали о том, как будет обеспечиваться сообщение с Краснодарским краем после повреждения Крымского моста

В Крыму рассказали о том, как будет обеспечиваться сообщение с Краснодарским краем после повреждения Крымского моста

Недавнее ЧП на Крымском мосту, соединяющем полуостров с остальной Россией, вынудили искать альтернативные пути сообщения между Крымом и Краснодарским краем.

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