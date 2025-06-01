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Мост упал на проходящий поезд: в Брянской области произошло ЧП с подрывом моста, есть жертвы

Мост упал на проходящий поезд: в Брянской области произошло ЧП с подрывом моста, есть жертвы

Мост упал на проходящий поезд: в Брянской области произошло ЧП с подрывом моста, есть жертвы Ольга БезродняяВ ночь на 31 мая 2023 года Брянская область потрясена трагическим событием: на пассажирский поезд упал пролет автомобильного моста.

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