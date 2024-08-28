Мы в ответе за тех, кого приручили. Говорят, такой девиз у людей. Но по факту: кого приручали -забыли.
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Мы в ответе за тех, кого приручили. Говорят, такой девиз у людей. Но по факту: кого приручали -забыли.