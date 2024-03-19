❗️В селе Лучистое вблизи Алушты появились трещины на дороге из-за сильных осадков Как сообщили в администрации города, специалистам дали соответствующие поручения, чтобы предотвратить обвал дороги.
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❗️В селе Лучистое вблизи Алушты появились трещины на дороге из-за сильных осадков Как сообщили в администрации города, специалистам дали соответствующие поручения, чтобы предотвратить обвал дороги.