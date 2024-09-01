❗️ В Раздольненском районе после подтопления домов во время ливня введён режим «Угроза ЧС» В муниципалитете уже созданы комиссии по оценке ущерба, сообщил глава администрации Денис Олейник.
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❗️ В Раздольненском районе после подтопления домов во время ливня введён режим «Угроза ЧС» В муниципалитете уже созданы комиссии по оценке ущерба, сообщил глава администрации Денис Олейник.