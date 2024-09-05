Байден: «Я русский»

Что происходит в рамках секретного проекта RT «Дед на поводке» и как мы готовимся «вмешаться» в президентские выборы в США — в нашем новогоднем ролике.
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