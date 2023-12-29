«Легко и радостно». Как правильно загадывать желания на Новый год

Загадывать желание в новогоднюю ночь – прекрасная традиция. Психолог Татьяна Мужицкая предлагает подойти к этому действу с научной точки зрения и начать готовиться к волшебному занятию загодя, как минимум за несколько дней.
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