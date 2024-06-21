«Сбер» запустит оплату по геолокации. Для проезда в общественном транспорте

«Сбер» введет систему оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации — она получит название «Геопей»Как сообщает ТАСС, директор по развитию транспортных проектов компании «Сберинтегро» Максим Исаев рассказал, что приложение для смартфона будет определять маршрут и транспортное средство пассажира, а затем предлагать оплатить проезд на основе полученных данных.