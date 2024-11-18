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В США анонсировали выделение военной помощи Украине в ближайшие дни

В США анонсировали выделение военной помощи Украине в ближайшие дни

В США планируют объявить о новых пакетах военной помощи Киеву в ближайшие дни. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.

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