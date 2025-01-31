Видеокарты Nvidia научились превращать звук плохого микрофона в профессиональ...

Видеокарты Nvidia научились превращать звук плохого микрофона в профессиональныйКомпания Nvidia представила две новые ИИ-функции в составе своего приложения Broadcast, призванные значительно улучшить качество работы обычных веб-камер.
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