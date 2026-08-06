Бастрыкин взял на контроль дело о нападении с ножом на детей в Иркутске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Иркутской области по факту хулиганства в отношении несовершеннолетних.
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