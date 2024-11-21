В Актау задержан мужчина, избивший девушку

Он подозревается в грабеже и нанесении побоев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции города Актау установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа и нанесении побоев.
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