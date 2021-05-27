СК возбудил дело на чиновников Читы, не расселяющих "падающий" дом - «Криминал»

КРАСНОЯРСК, 27 мая - . Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Читы из-за того, что чиновники не расселяют аварийный дом, где живут 148 человек, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Забайкальскому краю.