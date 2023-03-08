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Aeroportist раскрыл содержание нового пакета антироссийских санкций

Aeroportist раскрыл содержание нового пакета антироссийских санкций

Евросоюз включил в десятый пакет антироссийских санкций ограничения на транзит продукции, поддерживающей военно-технологическую деятельность РФ.

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