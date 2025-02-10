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В Москве первый трамвай с ИИ откатал 3000 км без нарушения ПДД

В Москве первый трамвай с ИИ откатал 3000 км без нарушения ПДД

Дептранс Москвы планирует уже до конца 2025 года перевести часть трамваев в беспилотный режим. Эксперимент признали удачным, так как один такой трамвай под управлением искусственного интеллекта откатал 3000 километров по маршруту № 10 в Строгине и уже берет первых пассажиров.

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