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Штрафы за навязывание услуг вводятся в России

Штрафы за навязывание услуг вводятся в России

Для юрлиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.фото: vk.com/iledebeaute--> Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату.

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