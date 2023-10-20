Штрафы за навязывание услуг вводятся в России

Для юрлиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.фото: vk.com/iledebeaute--> Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии