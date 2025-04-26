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Weichai показал новейший дизель с ресурсом на 50% больше, чем у КамАЗа

Weichai показал новейший дизель с ресурсом на 50% больше, чем у КамАЗа

Китайская марка объявила о начале серийного производства моторов серии H/T 2.0. В гамме три агрегата рабочим объёмом 12, 14 и 15 литров, заявленный срок службы — 2,2 миллиона километров, что почти в полтора раза превосходит ресурс шестицилиндрового двигателя тягача КамАЗ К5 (до 1,5 миллиона километров).

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