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Гладков: «Ищем сейчас законное основание, чтобы дать врагу отпор профессионально, а не любительски»

Гладков: «Ищем сейчас законное основание, чтобы дать врагу отпор профессионально, а не любительски»

После рейда укротеррористов в Белгородскую область (и ввиду вероятного продолжения в приграничных районах, теперь уже с захватом множества заложников по басаевской модели) все кричат: где тероборона, где тероборона? А вообще-то есть тероборона.

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