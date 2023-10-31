8 полезных приёмов по уходу за обувью

Выбор обувь, как и последующий уход за ней – задача не из легких. Стоит только выйти на улицу в дождливую погоду, попасть каблуком в ямку или целый день провести в кроссовках на жаре, как внешний вид обуви сильно меняется.
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