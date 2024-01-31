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В Закарпатье положительно отреагировали на призыв из Будапешта присоединить регион к Венгрии

В Закарпатье положительно отреагировали на призыв из Будапешта присоединить регион к Венгрии

Закарпатье положительно отреагировало на призыв венгерских политиков присоединить этот регион Украины к Венгрии.

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