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«Мне было бы сложно позорить сына на национальном ТВ». Билл Симмонс посоветовал «Кливленду» приобрести Бронни Джеймса под плей-офф

Леброн Джеймс не стал возвращаться в « Кливленд » этим летом, выбрав «Филадельфию». Обозреватель Билл Симмонс предложил «Кавальерс» воспользоваться другой возможностью с прицелом на встречу в плей-офф.

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